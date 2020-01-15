بيشة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسافتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية المكلف ورئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي بدر نشاء الرشيدي أمس، مهرجان الفني التشكيلي الذي تنظمه أندية الحي الترفيهية التعليمية - بنين بمجمع جراند مول بحائل.واشتمل المهرجان الذي يستمر يومين على العديد من الأركان ومنها ركن الرسم على الرمل، وركن التصوير التشكيلي، وركن الزخرفة الإسلامية، وركن أعمال الخزف، وركن أشغال النسيج، وركن أعمال المعادن، وركن الخط العربي، وركن الحرق على الخشب، وركن الطباعة، وركن أعمال السليكون، وجدارية الجمهور، ومرسم الطفل.وأوضح ممثل أندية الحي ومدير إدارة النشاط الطلابي يوسف الصلحاني أن الهدف من هذه المهرجانات هو إبراز المواهب الفنية والارتقاء بالذوق الفني والتسويق لأندية الحي مقدماً شكره وتقديره لكافة اللجان العاملة في هذا المهرجان.// انتهى //12:11ت م0053