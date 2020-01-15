الرباط 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بتفاصيل البرنامج الذي أعلن المغرب عن إنجازه خلال الثمان سنوات المقبلة، من أجل ضمان التزود بالمياه العذبة ومياه السقي.واهتمت الصحف بنتائج منتدى الاستثمار الأردني المغربي الذي انعقد بعمّان، وتوج بإصدار مجموعة من التوصيات لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الواعدة.وتحدثت صحف الأربعاء عن فصول الأزمة الليبية، بعد فشل محادثات موسكو في التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. وأشارت إلى استضافة ألمانيا الأحد المقبل مؤتمرًا دوليًا لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام في ليبيا.وتطرقت إلى عودة موجة الاحتجاجات الشعبية العارمة في لبنان للتعبير عن الرفض الشعبي للتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وتناولت تصاعد الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية ومدن أخرى على خلفية حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.واخبرت صحف المغرب عن وفاة 110 أشخاص إثر عواصف ثلجية اجتاجت أفغانستان وباكستان.// انتهى //12:12ت م0054