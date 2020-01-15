الجزائر 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتنصيب أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد للجزائر، مشيرةً إلى عزم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حل البرلمان الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية العام 2020.وتحدثت عن تحديد ألمانيا يوم الأحد المقبل موعدًا لانعقاد المؤتمر الدولي حول السلام في ليبيا، لافتةً النظر إلى طلب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مهلة لدراسة مسودة الاتفاق النهائي لوقف إطلاق النار.وتناولت تطورات الأوضاع في السودان، مشيرةً إلى تأكيد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك ثقته في الجيش السوداني.// انتهى //12:24ت م0057