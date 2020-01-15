رفحاء 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسوزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية 500 حقيبة شتوية، ضمن برنامج " كسوة ودعوة "، وذلك في إطار التزامها بنشر قيم الدعوة والتكافل في المجتمع والإسهام في تخفيف معاناتهم.‏وأوضحت الجمعية أن المشروع يهدف إلى توزيع كسوة شتوية وتمر لرعاة الأغنام، وعمال النظافة، وعمال الشركات، وذلك خلال الجولات التي يقوم بها دعاة الجمعية، وتقديم سبل الدعم والعمل على إنجاح الخطط والأنشطة الإنسانية والدعوية، كما يتضمن البرنامج دعوة غير المسلمين إلى الإسلام.// انتهى //12:27ت م0059