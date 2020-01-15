دمشق 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسقتل 14 من قوات النظام السوري وتسعة مسلحين في اشتباكات في بلدة على الحدود السورية - اللبنانية.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان - الذي يتخذ من لندن مقرًا له - في بيان صحفي اليوم إن قوة من قوات النظام السوري مدججة بدبابات ومدرعات اقتحمت مناطق في بلدة رنكوس حيث دارت اشتباكات مع مسلحين استمرت حتى ساعات فجر اليوم وتسببت بمقتل ضابط في قوات النظام برفقة ثلاثة عناصر آخرين، إضافة لمقتل تسعة من المسلحين، كما قتل "مخبر" للنظام خلال الاشتباكات.وأشار المرصد إلى أنه عقب ذلك هاجم مسلحون محليون حواجز لقوات النظام السوري في البلدة بعد قدومهم من الجرود، الأمر الذي أدى لمقتل 10 عناصر من قوات النظام، لافتًا الانتباه إلى أن البلدة لاتزال تشهد توترًا كبيرًا حتى اللحظة وسط استنفار أمني لقوات النظام وشنها لحملات دهم وتفتيش دقيق.// انتهى //12:36ت م0063