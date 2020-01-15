وادي الدواسر 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسشكلت النسخة الرابعة من مهرجان " وادينا .. تراث واصالة "، المقام حالياً في محافظة وادي الدواسر بإشراف عدد من الجهات ذات العلاقة بالتراث الوطني أهمية كبرى في ترسيخ وتعميق الهوية الوطنية، وتوثيق العرى بين الثقافة المعاصرة والتراث الأصيل.وأكد عدد من الزوار لـ " واس " أن التراث رمز للهوية والمحافظة عليه يُعزز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل،بالمهرجان، وقال ماجد حسن آل ناهش :" إن مثل هذا المهرجان من شأنه تعزيز التمسك بالتراث وتوعية الناس بالمحافظة عليه والعمل على مواجهة ما يتعرض له من تهديدات بسبب الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتنموية" ، فيما شدد رئيس المجلس البلدي بالمحافظة إبراهيم بن مفرج آل هدران، على أهمية المحافظة على التراث ونشر الوعي خاصة لدى النشء والشباب .من جانبهم عبر عدد من أولياء الأمور الذين رافقوا أسرهم خلال زيارة المهرجان عن اعتزازهم بتراثنا الوطني الذي يبرز القيمة التاريخية والعمق المتجذر ،فضلاً عن الأدوار التي سطرها الآبادء والاجداد لخدمة الوطن .// انتهى //13:35ت م0081