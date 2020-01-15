الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسحصدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، جائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية للابتكار والتميز العلمي للعام 2019 "Excellence in GIS Implementation Award (EGI)2019"، التي تقام منذ العام 2007 م في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة.وتحظى الجائزة المعروفة اختصاراً باسم "EGI" بدعم من حكومة دبي، وهي من أهم الجوائز الإقليمية التي تمنحها شركة جيستك "GISTEC" المتخصصة في خدمات نظم المعلومات الجغرافية، كممثل لشركة إزري العالمية "ESRI" الرائدة في هذا المجال، وذلك تقديراً للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتميزة في استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية بطرق فريدة ومبتكرة على المستوى الإقليمي.وتعمل "مدن" باستمرار على توظيف أفضل التطبيقات والأنظمة التقنية ومنها "البوابة الجغرافية" وفق أعلى المعايير الإقليمية والعالمية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية التي تُرضي شركائها، مما يساعد على الارتقاء بتنافسية البيئة الاستثمارية بالمدن الصناعية.وتعرض "البوابة الجغرافية" مؤشرات الأداء الرئيسة باستخدام الرسوم البيانية والمقاييس وإظهارها على الخرائط الرقمية، بالإضافة إلى القيام بالعمليات المرتبطة بالإدارات ذات العلاقة ومن ثم عكسها على أنظمة المعلومات الجغرافية وربطها بالبيانات الخاصة بالمدن الصناعية.وتشمل "البوابة الجغرافية " عدة أنظمة هي: نظام "جيو مدن" والبوابة الهندسية والمتصفح البيئي، بالإضافة إلى نظام المدن الخاصة ولوحة المؤشرات الصناعية، وأيضاً المُستكشف، حيث يمتلك كل نظام خصائصه المتعددة التي تخدم الإدارات المعنية، فضلاً عن تكامل وربط البيانات بالأنظمة الأخرى.واستعراضاً لأنظمة "البوابة الجغرافية"، فإن نظام "جيو مدن" عبارة عن تطبيق داخلي متكامل لتخصيص وتأجير الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة وإنتاج التقارير وعرض البيانات، وهو يتكامل مع نظام E-MODON للخدمات الإلكترونية.ويتيح التطبيق التخصيص على الخريطة وتصنيف المنتج كمقترح لشريك "مدن"، بالإضافة إلى إمكانية التعديل على بيانات المصنع وإظهار المعلومات الخاصة به.ويوفر تطبيق البوابة الهندسية، المعلومات المتعلقة بالمشاريع، ومخططات الأساس للمدن الصناعية والمخطط المعتمد إنشاءه، بالإضافة لعرض نتائج ما بعد انتهاء عمليات التنفيذ وإمكانية تحديثها بشكل دوري حسب نمو المدينة الصناعية.وفيما يخص المتصفح البيئي، فهو يتيح الاطلاع على مواقع محطات مراقبة جودة الهواء وقراءاتها، ومواقع تلوث المصانع وقراءاتها، فضلاً عن إمكانية إضافة التقارير البيئية وعرضها على الخريطة.ويعرض تطبيق المدن الخاصة، حدود المدن الصناعية الخاصة على الخريطة والمعلومات المرتبطة بها، مثل حالة الخطة وعدد المصانع ومعلومات المصانع والمساحة الكلية مقابل المساحة المطوّرة، وكذلك استعراض التقارير البيانية مع الخريطة بشكل تفاعلي، وقدرة التعديل باستخدام الطبقات مثل تحديث حدود المدينة وإعادة تشكيلها، والدمج أو الحذف أو التعديل على خصائص الطبقة.وتتيح لوحة المؤشرات الصناعية، لشركاء "مدن" إحصاءات المدن الصناعية والنشاط الصناعي لكل مدينة، وبيانات الأراضي المُخصصّة والمتاحة للتخصيص، وأيضاً المصانع الجاهزة، والمصانع المنتجة، وكذلك بيانات استهلاك الكهرباء والمياه لكل مدينة، وعدد العمالة على مستوى المدن الصناعية والمصانع.يذكر، أن "مدن" تُوجت خلال شهر نوفمبر 2019م بجائزتين للتميز المؤسسي خلال فعاليات مؤتمر Government Excellence Week الذي استضافته مدينة دبي، وذلك في مجال خدمة العملاء عن "مشروع الفرع الإلكتروني"، الذي يهدف لخدمة المدن الصناعية التي لا يتوفر بها فرع إداري، أو المدن التي لا تمتلك عدداً كافياً من الموظفين، حيث يسهم المشروع في تقليل التكلفة التشغيلية للفروع، وتيسير الخدمات وتقديم الحلول الجديدة لشركاء "مدن".وتسلّمت كذلك "مدن" جائزة التميز المؤسسي للابتكار في استخدام التقنية" عن مشروع منصّة "مدن" التفاعلية الرقمية، التي تأتي تماشياً مع التوجه نحو التحوُّل الرقمي، وخلق تجربة مميزة للشركاء المحتملين.وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.// انتهى //13:36ت م0082