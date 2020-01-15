مسقط 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 37ر4039 نقطة مرتفعًا بـ 21ر62 نقطة وبنسبة 564ر1 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 16ر3977 نقطة.وبلغت قيمة التداول 5 ملايين و 426 ألفا و 749 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 1ر209 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 755 ألفا و 828 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية إرتفعت بنسبة 493ر0 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 86ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:53ت م0087