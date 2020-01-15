جيزان 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واستجاوزت أعداد زوار مهرجان جازان الشتوي الـ12 " جازان الفل مشتى الكل " خلال الأسبوع الأول أكثر من 270 ألف زائر، منهم نحو 41 ألف زائر من المواطنين القادمين من خارج منطقة جازان ، وكذلك 2400 زائر من غير السعوديين القادمين من خارج المنطقة .وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان علي بن محمد معتبي أن الفعاليات المتنوعة التي بلغت نحو 100 فعالية في مواقع متعددة بجازان، أسهمت في استقطاب تلك الأعداد خلال الأسبوع الأول، متوقعًا زيادة أعداد الزوار مع ختام الفعاليات نهاية الأسبوع الحالي .وأضاف معتبي أن توافد الزوار على منطقة جازان خلال أيام المهرجان المتزامنة مع إجازة منتصف العام الدراسي أسهم في ارتفاع نسب إشغال قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة، حيث تجاوز معدل الإشغال نسبة الـ94% ، مشيرًا إلى نجاح فعاليات المهرجان الشتوي التي أسهمت في خلق 3200 وظيفة موسمية لشباب وفتيات جازان .وبين أن فعاليات المهرجان الشتوي تواصل استقبال زوارها سواء من خلال الفعاليات البحرية والكرنفال السعودي والقرية التراثية وخيمة التسوق بالكورنيش الجنوبي، وكذلك فعاليات هابي جازان في الكورنيش الأوسط، إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة إلى نهاية الأسبوع الحالي.// انتهى //14:09ت م0089