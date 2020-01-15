الأحساء 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسدشن وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، اليوم رحلات الباص السياحي،وذلك في فندق مكان بالهفوف.وأكد الجعفري أن المملكة وجهة سياحية عالمية تتمتع بفضل الله بنعم كثيرة التي أهمها نعمة الأمن والأمان، إضافة إلى العديد من المقومات الطبيعية والأثرية المترامية في مختلف المناطق والمحافظات، معرباً عن أمله في نجاح تشغيل الباص السياحي للتعريف بمعالم الأحساء.بدوره أعرب مدير الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني في الأحساء بالإنابة يوسف بن عبد المحسن العديلي، عن أمله في أن يساهم "الباص السياحي" في تشجيع الحركة السياحية، وجذب السياح، والتعريف بمعالم الأحساء، وتعزيز مكانة الأحساء على الخارطة السياحية الوطنية، ورفع الكفاءة التشغيلية لمنظمي الرحلات، وتوفير فرص عمل جديدة.وأبان أن الباص السياحي سيذهب في مسارين، حيث إن المسار الأول سيطوف بمعالم الهفوف التاريخية التي منها بيت البيعة، المدرسة الأميرية، سوق القيصرية، ومنتزه الملك عبد الله البيئي، في حين أن المسار الثاني يتوجه إلى واحة الأحساء وجبل القارة ومدينة جواثا.// انتهى //14:10ت م0090