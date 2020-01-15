الدمام 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي السكة الحديد معالي الأستاذ فيصل الشهيل، وأعضاء المجلس.ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تمكين القطاع الثالث من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، ما أثمر عن ازدهار قطاع الجمعيات التعاونية، باعتبارها رافداً من روافد التنمية، وخطوة لتطوير قطاع المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بتطوير الأفراد وتلبية احتياجاتهم.وأكد سموه أن القطاع شهد منذ انطلاقته في العام ١٣٨٢هـ بعض التطورات، وأسهمت تحديثات الأنظمة التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في منح قطاع الجمعيات التعاونية مزيداً من الفرص، وإتاحة المجال له لبث الروح في قطاعات لم تكن تحظى باهتمام فئات المجتمع، متمنياً سموه لمنسوبي مجلس الإدارة التوفيق في مواصلة نجاحات الجمعية التي امتدت لأكثر من نصف قرن، مشيداً بحرص مجالس الإدارة المتعاقبة على استمرارها.من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفي السكة الحديد معالي الأستاذ فيصل الشهيل، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالجمعية، وحرصه على أن تواصل مسيرة عطاءها وتسهم في تحقيق عائد لمساهميها.// انتهى //14:11ت م0091