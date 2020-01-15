جدة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسافتتح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم أعمال الدورة الرابعة والستين للمجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.وأكد العثيمين أهمية الصندوق وما يقدمه من دعم للمشروعات الإنسانية والإغاثية، مشدداً على أهمية التنوع في مجالات الدعم، ومساعدة المشاريع على تمويل نفسها مستقبلاً من خلال الأوقاف ومصادر التمويل الذاتي.وأشار معاليه إلى دعم المملكة العربية السعودية السخي الذي تمثّل بتسعة ملايين دولار نقداً على ثلاث سنوات بواقع 3 ملايين دولار سنوياً، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين , على هذا الدعم غير المستغرب لصندوق التضامن الإسلامي كما شكر الأمين العام، الدول الأعضاء كافة على ما تقدمه من دعم للصندوق.// انتهى //14:13ت م0092