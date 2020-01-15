‫جيزان 20 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 15 يناير 2020م واس‫تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة النشاط الطلابي مساء غد ، مهرجانين للمسرح الشبابي والأفلام والعروض القصيرة بمشاركة 45 نادياً من أندية الحي "بنين وبنات" وذلك على مسرح القرية التراثية بمدينة جيزان.‬وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن الإدارة تحرص على استثمار أوقات الطلاب والطالبات بما يعود بالنفع عليهم تعليميا ومهارياً واجتماعياً من خلال توفير بيئة جاذبة داخل أندية الحي تقدم لهم برامج متنوعة تتناسب مع مواهبهم وميولهم بالإضافة لتعزيز الانتماء الوطني والاجتماعي من خلال المشاركة في الفعاليات التي تقام داخل المنطقة وخارجها حيث يتزامن المهرجان المسرحي مع مهرجان جازان الشتوي .ويتضمن المهرجان عروضاً متنوعة يقدمها مرتادو الأندية من الطلاب وأولياء الأمور في التمثيل والفن والرياضة والإلقاء ومختلف المواهب ، وكذلك عدداً من الأفلام والعروض القصيرة التي أنتجتها أندية البنات وشاركت في إعدادها مرتادات الأندية من الطالبات والأمهات .// انتهى //14:14ت م0093