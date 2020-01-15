المدينة المنورة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأطلقت جمعية البر بالمدينة المنورة حملة لاستقبال التبرعات لمشروع "كسوة الشتاء" التي تستهدف نحو 800 أسرة محتاجة.وأوضح الأمين العام للجمعية المهندس صالح بن عبدالعزيز جبلاوي, أن تكلفة السهم للمشاركة في الحملة تبلغ 100ريال، ستقوم من خلالها الجمعية بتوفير الملابس الشتوية التي تحتاجها الأُسر, بالتعاون مع عدد من المتاجر التي تُعنى بكافة الاحتياجات الشتوية اللازمة, مُشيراً إلى أن المبالغ الموزعة للمستفيدين سيتم إيداعها بواسطة البطاقات الذكية.وأفاد جبلاوي، أن الجمعية أتاحت التبرع من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بها, والذي يأتي وفق رؤيتها الجديدة في التحول الرقمي لتيسير طريق الخير والعطاء على المتبرعين, انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي لتكون بذلك حلقة وصل بين المتبرع والمحتاج.// انتهى //15:06ت م0109