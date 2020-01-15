عمّان 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، انه لا يمكن الوصول إلى عالم أكثر سلامًا دون شرق أوسط مستقر، موضحاً ان الاستقرار في الشرق الأوسط غير ممكن دون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في وقت تفاقمت المخاطر والعنف، واستمر بناء المستوطنات، وعدم احترام القانون الدولي.وأوضح خلال خطاب له أمام البرلمان الاوروبي في مدينة ستراسبوغ الفرنسية اليوم، أن ما يحدث في الشرق الأوسط يترك أثره على كل مكان حول العالم، مشدداً على ان بلاده لن تتخلى عن العراق الذي عانى من أربعة عقود من الحرب والعقوبات والصراع الطائفي وإرهاب "داعش".وعبر العاهل الأردني عن خشيته في تكرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، الامر الذي قد يتسب بانزلاق المنطقة نحو فوضى لا توصف، وحرب شاملة تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتهدد بإحداث اضطرابات هائلة في الاقتصاد العالمي بأكمله، بما في ذلك أسواق الطاقة، وتهدد بعودة الإرهاب إلى الظهور في جميع أنحاء العالم.// انتهى //15:10ت م0110