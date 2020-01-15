تبوك 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أحمد بن عطية الحارثي, وأعضاء المجلس الجديد الذين تم انتخابهم مؤخرًا.وهنأ سموه أعضاء المجلس, متمنيًا سموه للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في دورته الجديدة, مؤكدًا دور المجلس للقيام في بواجباته ومسؤولياته بالمنطقة والنهوض بأعماله وبرامجه ونشاطاته الحالية والمستقبلية.ودعا سمو أمير المنطقة إلى أهمية نقل ما تزخر به المنطقة من فرص استثمارية كبيرة في المجالات المختلفة إلى المستثمرين ورجال الأعمال والتعريف بها, وإبراز ماتحظى به منطقة تبوك من خدمات وبنية تحتية متكاملة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة أسهمت بالنهوض بهذه الخدمات, مشيرًا إلى أن البلاد شهدت ولله الحمد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد – حفظهما الله - تطور ونماء واقتصاد ينمو أكثر وأكثر.وبين الأمير فهد بن سلطان أهمية الاستفادة من مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030, مؤكدًا دعم جميع أعمال الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة من قبل جميع الجهات الحكومية وتسخير الإمكانات كافة لإنجاح أعمالهم.من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية, عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون نقطة انطلاقة المجلس في دورته الجديدة, وأن الجميع سيعمل على النهوض بدور الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين والمنتسبين بكل طاقتها وإمكانيتها.وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية.// انتهى //15:20ت م0111