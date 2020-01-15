الظهران 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" فعاليات مخيم "إثراء الشتوي" الذي أقيم تحت شعار "عالم تحت المجهر"، واستمر لمدة 25 يوما، بمشاركة 324 طفلاً وطفلة ، وعبر 4 مسارات متنوعة، استهلم الأطفال منها معاني الصبر ورغبة البحث وحب المعرفة والاستكشاف، وذلك بقالب تعليمي ترفيهي يُسهم في استنطاق مكنونات أفكارهم.وسعى مخيم "إثراء الشتوي" الذي نُظّم باللغتين العربية والإنجليزية إلى تطوير مهارات الملاحظة والتحليل لدى الأطفال من بنين وبنات ابتداء من عمر 4 إلى 15 سنة، إلى جانب دفعهم بأسلوب علمي مشوّق نحو البحث وطرح الأسئلة وبناء قدراتهم الذهنية، حيث تضمن البرنامج رحلة مشوّقة وماتعة مليئة بالمعلومات الثرية عن تنوع الطبيعة من حولنا، وتأثيرها على حياتنا اليومية عبر تجارب مختلفة.وأعدّ المخيم أربعة مسارات للأطفال تمثلت في (عدسة على الحشرات ، وعدسة على الطبيعة ، وعميل العلوم ، وتحليل موقع الجريمة)، ولكل مسار من هذه المسارات هدفه ورسالته، تعلّموا من خلالها الأطفال بناء مهارات تُشبع فضولهم وتحثهم على البحث في رحلة مشوّقة نحو عالم تحت المجهر.// انتهى //15:22ت م0113