الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي أن استضافة المملكة لمجموعة الأعمال B20 المشاركة في مجموعة قمة العشرين G20 التي تنطلق غدا الخميس، تحت شعار " التحول نحو النمو الشامل"، بمشاركة مجتمع الأعمال العالمي في جميع الدول الأعضاء وجميع القطاعات الاقتصادية، تأتي متماشية مع أهمية القطاع الخاص العالمي، وتأكيدا على دوره وتأثيره في التنمية الاقتصادية داخل المملكة وخارجها، وذلك في ظل ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي كبير ضمن رؤية المملكة 2030.وقال الدكتور العبيدي:" استشعارا من أهمية مجلس الغرف السعودية ودوره في تقريب وجهة النظر بين المسؤول والمستثمر، فان على رجال وسيدات الأعمال استغلال الفرصة الذهبية في فتح النقاشات الهامة مع قطاع الأعمال في دول مجموعة العشرين، والسعي الجاد لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه قطاع الأعمال في جميع المجالات، وذلك لإحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي لقطاع أعمال بشكل عام خلال المرحلة المقبلة، بهدف مواكبة الخطط التنموية التي تهدف إليها دول مجموعة العشرين للتوسع في الإنجازات والشراكات المحلية والعالية والاستثمارات في مجالات التحول الرقمي والتجارة والاستثمار والطاقة والاستدامة والبنية التحتية والتعليم والنزاهة، وذلك لجعل المملكة وجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، وبيئة استثمارية جذابة ومحفزة للقطاعات الواعدة.وبين العبيدي، أن المحاور الرئيسية لمجموعة الأعمال ستعمل على معالجة القضايا الملحة لقطاع الخاص، موضحًا أن محور "المرأة في مجال الأعمال" يشكل فرصة كبيرة لدعم دور المرأة القيادي بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مجلس عمل متخصص في شؤون سيدات الأعمال، الذي يأتي متماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة مشاركة دور المرأة في القطاعات المختلفة وتمكينها من تحقيق نجاحات عالية على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلا عن المحورين المشتركين وهما المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي شدد فيه على ضرورة تبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالين لمصلحة تنمية الاقتصاد الوطني عبر منبر مجموعة الأعمال.// انتهى //15:34ت م0116