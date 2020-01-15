بريدة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين.ورحب سموه بالسفير آرين, متمنياً له طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشاد السفير بيريك آرين بالتطور الذي تعيشه منطقة القصيم، وما تحتضنه من مواقع سياحية وتاريخية، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة, متمنياً لسموه التوفيق وللمملكة التقدم والازدهار في المجالات كافة.// انتهى //15:37ت م0118