بريدة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, روزنامة المهرجانات السياحية بمحافظة عنيزة لعام 2020, بحضور محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية عبدالرحمن السليم, وأمين اللجنة يوسف الوهيب, وأعضاء اللجنة.واستمع سموه لشرح مفصل من قبل أمين لجنة التنمية السياحية بالمحافظة يوسف الوهيب عن الفعاليات والمهرجانات السياحية التي بلغ عددها 11 مهرجانا سيتم تنفيذها بمحافظة عنيزة خلال عام 2020م, موضحا أن المهرجانات التي تم تنفيذها لعام 2019م بلغت 10 مهرجانات بمعدل 161 يوما, و585 مشاركاً ومشاركة, و65 اجتماعا تم عقدها للمهرجانات المنفذة و45 زيارة تم استقبالها لتلك المهرجانات, بعدد حضور إجمالي بلغ 442684 زائرا وزائرة.وقدم الوهيب شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته الدائمة التي كانت عاملاً مساهماً في تحقيق النجاح.من جهته عدّ سمو أمير منطقة القصيم الاستعداد المبكر من أهم مقومات تحقيق النجاح لجميع الفعاليات المقامة, مشيداً بما تقدمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة من جهود وأنشطة متعددة متنوعة, منوهاً بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتطوير وتعزيز السياحة بالمملكة.وأشار سموه إلى أهمية دور تلك الفعاليات لما لها من إيجابية تعزيز فرص العمل للشباب والفتيات واكتساب العديد من الخبرات, وتنمية كل جانب اقتصادي , ولافتاً النظر إلى ما تمتلكه المنطقة من إرث ثقافي وسياحي وتراثي ومواقع سياحية ملائمة لإقامة العديد من الفعاليات الخادمة للمنطقة وأبناءها وزوارها, مقدماً شكره لجميع الجهود المبذولة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.من جهته عبر محافظ عنيزة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, على تشجيعه ودعمه الدائم, مؤكداً أن الجهود ستتوحد -بإذن الله تعالى- خدمة لزوار محافظة عنيزة وأبنائها ومن خلال التنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة والتطوير المستمر لما تقدمه اللجنة من مهرجات نوعية وما تمتلكه المحافظة من مقومات.// انتهى //15:41ت م0121