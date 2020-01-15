القاهرة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العربية والمحلية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر699 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5 مليارات جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 4ر4 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 09ر0% ليبلغ مستوى 64ر13769 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 6ر0% مسجلاً 23ر533 نقطة، وربح مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 4ر0% لينهي التعاملات عند 11ر1383 نقطة.// انتهى //16:36ت م0145