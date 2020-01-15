أبوظبي 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسسلطت الشركة السعودية للكهرباء الضوء على مشروع العدادات الذكية وفوائده، حيث عرضت نبذه تعريفية عن المشروع الذي سينطلق خلال الربع الأول من العام الحالي (فبراير 2020) ويهدف إلى تركيب 10 ملايين عداد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021، وذلك خلال مشاركتها في معرض أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.واستعرضت "السعودية للكهرباء" الفوائد المرجوة من المشروع من ناحية العملاء، والفوائد المتوقعة للوطن، والبيئة، والفوائد العائدة على الشركة، كما قدمت خريطة الطريق لمشروع نظام المعلومات الجغرافية، ومراحله تطوره وتوسعه على مستوى المملكة، وعرضت الحلول المستخدمة والمخطط لها مستقبلا والتي تساعد على رفع جودة وكفاءة البيانات.يذكر أن معرض أسبوع أبو ظبي للاستدامة يقام في العاصمة الإماراتية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الفترة بين 11 و18 يناير الجاري، ويشارك فيه خبراء ومختصون من 175 بلداً.// انتهى //16:38ت م0146