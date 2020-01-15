الجبيل 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساختتمت أمس فعاليات ملتقى الشتاء 2020 والذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع الهيئة الملكية بالجبيل بحضور نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور باسل السدحان، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، وذلك بمركز المؤتمرات في الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.وأوضح الدكتور السدحان بهذه المناسبة أن طلاب المملكة يحصدون سنوياً أكثر من 40 ميدالية في الاولمبيات الدولية للعلوم، ويعتبر هذه الانجازات هو حصيلة شراكة متميزة بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع و وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من خلال تقديم أكثر من 1400 ساعة تدريبية ل 300 طالب وطالبة .من جهته أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل أن هذا الملتقى تقع عليه الكثير من التوقعات وأن الطموح لا حدود له والعزيمة بإذن الله تعالى متجددة وقوية ونطمح أن تكون 2020 متوجه بالتقدم والإنجازات.وفي ختام الحفل كرم نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي الطلاب الأوائل الفائزين بملتقى الشتاء 2020 .// انتهى //16:44ت م0149