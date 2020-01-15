الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض اليوم ، سفير الاتحاد الأوربي لدى المملكة السفير ميكيلي سيرفوني دي أورسو .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوربي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة الى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء رئيس الشؤون السياسية في الأمانة العامة للشؤون السياسية والمفاوضات تركي المكراد .// انتهى //16:49ت م0151