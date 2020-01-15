الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسالتقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم ، بمكتبة في مدينة الرياض نظيره معالي النائب العام الإماراتي المستشار أحمد سيف الشامسي و الوفد المرافق له، ذلك بالمقر الرئيسي للنيابة العامة في مدينة الرياض.واستعرض خلال اللقاء الذي حضره وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان و عدد من القيادات في النيابة العامة الإماراتية و السعودية، المواضيع المشتركه بين النيابتين، فيما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد، و بحث سبل التطور في العمل النيابي.وأكد معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بعد الاجتماع على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة، كما أن التعاون بين النيابتين يأتي متسقًا مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في كافة الجوانب ومن بينها مايخص العمل النيابي.وفي ختام اللقاء تقدم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ببالغ شكره للنائب العام الإماراتي والوفد المرافق له، و تكريمهم بتقديم الدروع التذكارية.يشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في الإمارات العربية المتحدة .// انتهى //17:12ت م0155