الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية لتحقيق مبادرة الإسكان الميسر بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأمين العام للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة صالح بن سليمان العقل .واستعرض خلال الاستقبال جدول أعمال اللجنة ومجموعة المبادرات المقترحة وبحثها في الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية بإمارة المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وإيجاد الحلول وجهود التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأكد الدكتور السديري اهتمام سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه بأعمال اللجنة وتحقيق أهدافها المنشودة وتفعيل الاستفادة الكاملة منها.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .// انتهى //17:14ت م0157