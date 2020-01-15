مأرب 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب أمس الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.واستكمل المركز إجراءات استقبال 27 طفلا من عدة محافظات يمنية تم تجنيدهم من قبل المليشيات الحوثية أو ممن تأثروا بالإصابات المباشرة بالألغام والمتفجرات، وسيخضعون لأنشطة الدورة التي ستستمر 45 يوما.ويقدم المركز للأطفال الدعم النفسي والاجتماعي عن طريق مختصين نفسيين واجتماعيين، ضمن برنامج مكثف يتضمن بالإضافة إلى ذلك الأنشطة الرياضية والفنية والرحلات الترفيهية والتأهيل التعليمي الذي يمهد لعودتهم إلى المدارس بعد انقطاعهم عنها.//انتهى//17:14ت م0158