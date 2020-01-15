الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في المملكة.وقد أشاد الأمين العام بالجهود الدبلوماسية التي بذلها السفير سايمون كوليس من أجل توطيد علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وما تحقق من تطور في مختلف مجالات التعاون، متمنيا له التوفيق والنجاح في حياته العملية المقبلة.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة الى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء رئيس الشؤون السياسية في الأمانة المساعدة للشؤون السياسية والمفاوضات تركي المكراد .// انتهى //17:15ت م0159