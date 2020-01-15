عمّان 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية اليوم، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على متانة العلاقة التي تجمع الأردن مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.// انتهى //17:24ت م0165