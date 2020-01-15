الكويت 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسشهد جناح المملكة المشارك في فعاليات معرض الكويت للطيران 2020 في نسخته الثانية، ممثلًا بالهيئة العامة للطيران المدني المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت, زيارة عدد من المسؤولين الكويتين استمعوا خلالها لشرح عن منظومة قطاعات النقل الجوي في المملكة وشرح موجز عن بعض المشاريع المنفذة والقائمة, ومحتويات الجناح وأهدافه.ورأس وفد المملكة المشارك معالي رئيس الهيئة العامة الطيران المدني الأستاذ عبد الهادي المنصوري.وحظي الجناح بزيارة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح, ورئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح, وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت, إلى جانب عدد من ضيوف المعرض.وتهدف المشاركة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع واستعراض التطورات الكبيرة التي وصل إليها، وعرض مشاريع قطاع الطيران المدني في بناء وتطوير وتحسين المطارات بالمملكة والبالغ عددها 28 مطارًا، إضافة إلى اطلاع الزوار على استعداد الهيئة للمرحلة النوعية المقبلة على مستوى صناعة الطيران بعد فتح التأشيرة السياحية بالمطارات وبدء استقبال المملكة للوفود الزائرة بغرض السياحة.وتأتي مشاركة الهيئة لإبراز إنجازات قطاع الطيران المدني واستعراض المشاريع القائمة وتأكيد تميز الطيران المدني في المملكة العربية السعودية في ظل التوسع الذي تشهده المنطقة من إنشاء المطارات وتطويرها للاستحواذ على حصتها من سوق الطيران، إلى جانب الالتقاء مباشرة بمختلف الجهات ذات الصلة بالطيران المدني، لمناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني في المنطقة.مما يذكر أن معرض الكويت للطيران 2020 في نسخته الثانية، سيحظى بمشاركة أكثر من 35 دولة من بينها المملكة العربية السعودية، و200 شركة من شركات الطيران المدنية والعسكرية إضافة إلى شركات الخدمات ذات الصلة بالطيران لعرض آخر ما تم التوصل إليه من تطور في مجال صناعة الطيران وتقديم آخر التقنيات المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى مشاركة أكثر من 70 طائرة متنوعة في فعاليات المعرض، كما يهدف معرض الكويت للطيران إلى الترويج للطيران الخاص والخدمات والصناعات الجوية في الأسواق العالمية، ونقل الخبرات العالمية وآخر المستجدات والتكنولوجيا في مجال الطيران والفضاء.// انتهى //18:04ت م0167