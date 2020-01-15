مكة المكرمة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساستقبل وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف في مقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم، سفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ .وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحج والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية الكاميرون بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، وسفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج من الكاميرون وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه قدم سفير جمهورية الكاميرون, شكره وتقديره لجميع العاملين في وزارة الحج والعمرة على مايقدمونه من جهد كبير لخدمه ضيوف الرحمن، مؤكدا أن هذه الجهود محل تقدير المسلمين في جميع أنحاء العالم.// انتهى //18:09ت م0168