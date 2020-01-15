مكة المكرمة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسالتقى وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف في مقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم، نائب مفتي جمهورية تركمانستان باشيموف بيرمان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ .وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحج والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية تركمانستان بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، ونائب مفتي جمهورية تركمانستان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج من تركمانستان وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه عبر نائب مفتي جمهورية تركمانستان عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين؛ نظير الجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحجاج جمهورية تركمانستان.// انتهى //18:21ت م0173