بيروت 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 0.27% أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 723.66 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 94 ألفاً و4 أسهم، بقيمة 801 ألف و39 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 46 صفقة.كما تحسنت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و144 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و124 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:14ت م0179