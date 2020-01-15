العيدابي 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واستألقت سيدات محافظة العيدابي في فقرة مسابقة "أجمل طبق للسيدات"؛ التي خصصتها اللجنة الثقافية القائمة على مهرجان "جازان الخامس للعسل" في ليلته الثامنة, حيث قدمت المشاركات أجمل ما لديهن من أطباق متنوعة من الأكلات الشعبية المشهورة بالمحافظة حازت على تفاعل الجمهور.ويضم المهرجان خيمة للأسر المنتجة تشارك فيها ٥٠ أسرة لعرض منتجاتها من المأكولات الشعبية والعطور والإكسسوارات والحلويات وجميع مستلزمات واحتياجات الأسرة ، ومعرض الإدارات الحكومية، ومعرض فنون وتراث بلغازي الثاني ، أضافة للعديد من البرامج الثقافية والترفيه.// انتهى //19:26ت م0182