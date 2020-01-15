تونس 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسالتحق الترجي الرياضي بالاتحاد المنستيري في صدارة ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم بـ 28 نقطة بفوزه على ضيفه النجم الساحلي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة لحساب الجولة السابعة من البطولة أقيمت اليوم بملعب رادس بالعاصمة، ومازال الترجي منقوصا من ثلاث مباريات لم يلعبها.ويحتل النجم الساحلي المركز السادس بـ18 نقطة منقوصا من مباراة واحدة .// انتهى //19:27ت م0183