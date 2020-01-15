حائل 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسينظم موسم حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في معهد إعداد القادة دورات تدريبية جديدة موجهة للعاملين في قطاع الرياضة أو الباحثين عن فرص وظيفية واعدة في هذا القطاع تزامناً مع موسم حائل الحالي, الذي يستمر حتى الثامن من فبراير المقبل.وجرى تصميم الدورات التدريبية التفاعلية الشاملة لتطوير المهارات في المجال الرياضي خلال موسم حائل لتأهيل وتطوير الكوادر الإدارية والفنية التي تعمل في قطاع الرياضة بالمنطقة.وتتضمن الدورات التي ستعقد بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية خلال الفترة من 19 - 23 / 1 / 2020 م على " الدورة التمهيدية للإصابات الرياضية " إذ تركز على التعريف بالإصابات الرياضية، والمنشطات المحظورة رياضياً، والأحمال التدريبية.وتشتمل الدورة الثانية على " أساسيات دورة اللياقة البدنية المعززة للصحة " وتقام خلال الفترة من 26 - 30 / 1 / 2020 م وتتناول مفهوم وأهمية اللياقة البدنية المعززة للصحة وبناء وتصميم برامج اللياقة البدنية وقياس وتطوير عناصر اللياقة المرتبطة بالصحة وتنفيذ وتشغيل برامج اللياقة البدنية .بينما تتناول الدورة الثالثة التي ستقام خلال الفترة من 2 - 6 / 2 / 2020 م" إدارة المنشآت الرياضية " وتتحدث عن نشأة وتاريخ المنشآت الرياضية وأهميتها وأنواع المنشآت الرياضية وتطورها ومراحل تخطيط وأساليب إدارة المنشآت الرياضية.من جانبه أوضح مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي, أن الدورات التدريبية التفاعلية تهدف إلى تطوير المهارات الرياضية الضرورية واكتساب الخبرات جديدة، وتستهدف طلاب وطالبات أقسام التربية البدنية في جامعة حائل وغيرهم من المهتمين بالشأن الرياضي, داعياً الراغبين بالتسجيل في الدورات زيارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالموسم حيث تم تخصيص رابط تسجيل لكل دورة.// انتهى //19:28ت م0184