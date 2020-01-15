محايل 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة محايل أمس، أمسية ثقافية قدمتها "فرقة دمات عسير"، ضمن فعاليات مهرجان الشتوي "محايل أدفأ"، بحضور وكيل المحافظة المكلف أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهلية, وذلك في مقر المسرح المفتوح بجادة محايل.وتخلل الأمسية ألوانًا شعبية تنوعت ما بين العرضة والخطوة والدمه وأوبريت وطني, نالت استحسان الحضور .// انتهى //19:29ت م0185