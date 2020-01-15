المنامة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسوقع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني مع وزير المالية والتجارة والاستثمار والتخطيط الاقتصادي بجمهورية سيشل موريس لوستو لالان، على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل، إلى مملكة البحرين.وقد تم التوقيع على اتفاق الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية بين حكومة البلدين، واتفاق تعاون عام بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، ومذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي في جمهورية سيشل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة بين مملكة البحرين وجمهورية سيشل.// انتهى //19:41ت م0186