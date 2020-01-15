الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، رئيس مؤسسة التفاهم العرقي مارك شناير.وخلال اللقاء أكد سموه على أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة، بما يحقق مبدأ التعايش واحترام التنوع الثقافي، باعتباره أساسًا لتعزيز السلام بين الشعوب وسبيلا للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب.حضر اللقاء السفير معن بن سليمان حافظ.// انتهى //19:53ت م0188