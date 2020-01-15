بانكوك 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسحقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما الصدارة والتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس آسيا 2020 بعد فوزه على منتخب سوريا بهدف دون رد اليوم على استاد ثاماسات في باثيوم ، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية المقامه في تايلاند.وسجل هدف الأخضر فراس البريكان في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.وأكمل منتخب سوريا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم علاء الدين دالي في الدقيقة 88 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم تعادل منتخب قطر مع اليابان بهدف لكل منهما على استاد راجامانغالا في بانكوك.وبذلك تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لسوريا الثانية و3 لقطر ونقطة لليابان.ويلتقي المنتخب السعودي مع تايلاند ثانية المجموعة الأولى السبت القادم ، في حين يتقابل المنتخب السوري مع أستراليا أولى المجموعة الأولى .وكانت أولى الفرص لصالح الأخضر عندما ارتقى خالد الدبيش لركلة ركنية ولعب كرة رأسية ارتطمت بالأرض ومرت قريبة بجوار القائم بالدقيقة 13، كما حصل الأخضر على بعض الفرص من خلال الهجمات المرتدة السريعة في الشوط الأول وكانت أخطرها في الدقيقة 24 عندما تابع خالد الغنام تمريرة طويلة واستغل تقدم الحارس السوري وليد غنام ليلعب كرة ساقطة في اتجاه المرمى ولكن المدافع فراس أرناؤوط تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعدها من على خط المرمى.وفي بداية الشوط الثاني كاد منتخب السعودي يخطف هدف التقدم عن طريق فراس البريكان الذي لعبها رأسيه في اتجاه الشباك ولكن أخرجها مدافع الخصم بالدقيقة 47، وفي الدقيقة 71 كاد البديل عبدالله الحمدان أن يسجل هدف التقدم للسعودية بعدما استقبل تمريرة الغنام من الجهة اليسرى وتخلص من مدافع لكنه سددها فوق العارضة بالدقيقة 71، وبعدها بثمان دقائق يسجل فراس البريكان هدف جميل بالكعب ليمنح التقدم للأخضر والفوز وصدارة المجموعة .وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة انتهت بفوز الأخضر على اليابان 2 - 1 وتعادل قطر مع سوريا 2-2، في حين شهدت الجولة الثانية فوز سوريا على اليابان 2 - 1 وتعادل السعودية مع قطر 2-2.//انتهى //20:07ت م0189