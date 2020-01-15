دبي 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم الذي يزور الإمارات حاليًا.واستعرض الجانبان العلاقات القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:25ت م0191