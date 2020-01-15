أبوظبي 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والجزائر وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات من بينها الزراعية والاستثمارية والتجارية إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات الراهنة في المنطقة.// انتهى //20:46ت م0195