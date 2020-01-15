اقتصادي / مجلس النواب الأردني يوافق على موازنة 2020
الأربعاء 1441/5/20 هـ الموافق 2020/01/15 م واس
عمّان 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس
أقرّ مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، اليوم، موازنة الدولة للعام الحالي، بعد مناقشات استمرت أربعة أيام.
ووافق المجلس على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م ، بعد الموافقة على تعديلات لجنته المالية ، بخفض العجز المالي إلى مليار و 46 مليون دينار أردني.
وقدرت الحكومة الأردنية مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة ب9 مليار و807 مليون دينار أردني.
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