عمّان 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأقرّ مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، اليوم، موازنة الدولة للعام الحالي، بعد مناقشات استمرت أربعة أيام.ووافق المجلس على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م ، بعد الموافقة على تعديلات لجنته المالية ، بخفض العجز المالي إلى مليار و 46 مليون دينار أردني.وقدرت الحكومة الأردنية مجموع النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة ب9 مليار و807 مليون دينار أردني.// انتهى //20:49ت م0197