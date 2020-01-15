بريدة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واستشارك أكثر من 20 أسرة منتجة بمهرجان ربيع بريدة 41 من خلال فعالية "القطين"التي تحاكي حياة البادية بكل تفاصيلها ، المقامة فعالياتة بمنتزة القصيم الوطني ببريدة .وتأتي الفعالية في إطار إحياء التراث والعادات والتقاليد الحميدة ، ومحاكاة الماضي العريق للآباء والأجداد ، وتشتمل فعالية القطين على بيوت الشعر وخيمة المعيشة وأدواتها و خيمة استقبال الضيوف وتقديم واجب الضيافة بالإضافة إلى عرض طريقة الرعي والرحيل أو الترحال وتربية الماشية والزواج وغيرها من الأنشطة اليومية كما يتخللها عروض يومية أمام الجمهور كالصيد واستعراض الصقور والحرف اليدوية .// انتهى //20:55ت م0198