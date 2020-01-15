سياسي / رئيس مجلس النواب المغربي يلتقي كاتب الدولة الرواندي المكلف بمجموعة أفريقيا الشرقية
الأربعاء 1441/5/20 هـ الموافق 2020/01/15 م واس
الرباط 20 جمادى الاولى 1441 ه موافق 15 يناير 2020 م واس
التقى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ، في الرباط اليوم ، كاتب الدولة الرواندي المكلف بمجموعة أفريقيا الشرقية أولفيي ندو هونجريه .
وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب المغربي ،أن الجانبين تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة على المستوى البرلماني ودعم العمل الأفريقي المشترك .
// انتهى //
21:04ت م
0199