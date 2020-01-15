الرباط 20 جمادى الاولى 1441 ه موافق 15 يناير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ، في الرباط اليوم ، كاتب الدولة الرواندي المكلف بمجموعة أفريقيا الشرقية أولفيي ندو هونجريه .وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب المغربي ،أن الجانبين تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة على المستوى البرلماني ودعم العمل الأفريقي المشترك .// انتهى //21:04ت م0199