عمّان 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة 7 محميات طبيعية وتوسعة 12 محمية أخرى قائمة في مناطق (ج) بالضفة الغربية المحتلة.وعدّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، هذه الخطوة المدانة خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال تعزيز الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.وشدد في بيان صحفي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.// انتهى //21:09ت م0201