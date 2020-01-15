الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسنفّذت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جملة من البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية، تنوعت ما بين دينية وتوعوية وتثقيفية وترفيهية وفنية ونفسية.واشتملت البرامج الداخلية على محاضرات وندوات ودروس ضمن الاتفاقية المبرمة مع جمعية أعمال للتنمية البشرية، وأخرى توعوية وإرشادية عن أضرار الإدمان "منهج الحياة اليومية"، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إضافة إلى استمرار حلقات تحفيظ القرآن ضمن الاتفاقية المبرمة مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.كما أقيمت دورات عدة، منها دورة (ثقافة التفكير المهني والإستراتيجي) ودورة (فن الريزون ) ودورة (فن قصّ الشعر) ضمن اتفاقية موقعة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودورة قانونية في الأحوال الشخصية ضمن الاتفاقية مع مكتب الاستشارات القانونية، إضافة إلى ذلك جرى تمكين الفتيات من حضور ورش عمل احترافية وفنية يومية في قسم النشاط بالدار.ونظم القسم النفسي بمشاركة طالبات التدريب محاضرتين : الأولى بعنوان "الضغوط النفسية "، والثانية بعنوان "اضطرابات الشخصية "، فيما تضمنت البرامج الخارجية زيارات ترفيهية لأطفال الرعاية المؤقتة وبعض البرامج الخارجية لنزيلات الدار للترويح عنهن بالتعاون مع مؤسسة وقف القدوة.// انتهى //21:19ت م0203