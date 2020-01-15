الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.وعبرت الوزارة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبا مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.// انتهى //21:26ت م0204