سياسي / المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر
الأربعاء 1441/5/20 هـ الموافق 2020/01/15 م واس
الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وعبرت الوزارة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبا مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
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