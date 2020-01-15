الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسيلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا، فريق لاجانيس الإسباني، في أولى مبارياته الودية بمعسكره الحالي بالعاصمة مدريد الذي يستمر حتى الثامن والعشرين من يناير الجاري.ويمثل المعسكر المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا لكرة قدم الصالات التي ستقام في شهر فبراير المقبل بتركمانستان.وأنهى الأخضر اليوم تحضيراته للمباراة تحت إشراف المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي أخضع اللاعبين لفترتين تدريبيتين صباحية ومسائية.مما يذكر أن أخضر الصالات يستعد للمشاركة في كأس آسيا في فبراير المقبل التي ستقام في تركمانستان، إذ أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.// انتهى //21:28ت م0205