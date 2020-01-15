الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسابتعد الإسباني كارلوس ساينز في صدارة ترتيب رالي داكار السعودية 2020 بعد انتهاء المرحلة العاشرة التي حل فيها أولًا، بعد أن توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية وخوفًا على سلامة المتسابقين، لتحتسب النتيجة بناء على مسافة 354 كيلو مترًا من أصل مسافة المرحلة الخاصة البالغة 534 كيلو مترًا.ونجح ساينز في توسيع الفارق في صدارة الترتيب العام مع ملاحقه ناصر العطية إلى 18 دقيقة، بعد أن أعلن منظمو السباق توقف المرحلة العاشرة، فيما قلّص صاحب المركز الثالث الفرنسي ستيفان بيترهانسل الفارق مع العطية إلى 16 ثانية فقط، واستمر السائق السعودي يزيد الراجحي في المركز الرابع بفارق 40 دقيقة عن المتصدر.وشهد سباق اليوم آداءً مميزًا للسائق البولندي جايكوب بريزغونسكي الذي حافظ على فارق يسير مع ساينز لينهي المرحلة العاشرة ثانيًا، بينما حلَّ الجنوب أفريقي جينيل دي فيلير ثالثًا بفارق 4 دقائق و26 ثانية عن المتصدر.وانطلقت المرحلة العاشرة من حرض إلى الشبيطة بمسافة كلية 608 كيلو مترات، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 534 كيلو مترًا، ولكن بسبب الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة المتسابقين قرر منظمو رالي داكار السعودية 2020 إيقاف السباق بعد أن قطع المتسابقون 354 كيلو مترًا، واستُكملت المرحلة ولكن من دون خضوع المسافة المتبقية للتوقيت.وفي فئة الدراجات النارية حقق الإسباني خوان باريدا بورت المركز الأول في المرحلة العاشرة بفارق دقيقة و7 ثوان عن المركز الثاني الذي احتله الأمريكي ريكي برابيك، فيما كان المركز الثالث من نصيب الأرجنتيني كيفن بينافيديس بفارق دقيقتين و31 ثانية عن المركز الأول.وحافظ برابيك على المركز الأول في صدارة الترتيب العام متقدمًا على التشيلي بابلو كينتانيا صاحب المركز الثاني بفارق 25 دقيقة و44 ثانية، فيما يأتي بورت في المركز الثالث بفارق 27 دقيقة و9 ثوانٍ عن المركز الأول.أما في فئة الدراجات الرباعية، فحلَّ البولندي كميل فينيفسكي أولًا بفارق 48 ثانية عن صاحب المركز الثاني زيدنيك توما، واحتل سيمون فيتسي المركز الثالث بفارق 3 دقائق و42 ثانية عن المتصدر، بينما استمر أغناسيو كاسالي في تصدر الترتيب العام، فيما حافظ فيتسي على مركزه الثاني والبولندي رافال سونيك على المركز الثالث.وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي سايد)، فتبادل الأمريكيان ميتشل جوثري وبلايد هيلدبراند مركزيهما في المرحلة السابقة، ليفوز جوثري بالمرحلة العاشرة ويحل هيلدبراند ثانيًا، فيما جاء جيرارد فارس غويل في المركز الثالث. واستمر الأمريكي كيسي كيري في تصدر الترتيب العام، وتقدم سيرجي كراكين من المركز الثالث إلى الثاني بفارق 46 دقيقة و40 ثانية عن المتصدر، بينما حل فرانسيسكو لوبيز كونتاردو ثالثًا بفارق ساعة و14 دقيقة و58 ثانية.وحافظ فريق الروسي أندريه كارغينوف بعد المرحلة العاشرة على صدارة الترتيب العام من فئة الشاحنات، كما استمر الروسي أنطون شيبالوف على المركز الثاني وظل البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش ثالثًا.وشهدت مرحلة اليوم سيطرة روسية على المراكز الثلاثة الأولى، حيث كان شيبالوف في الصدارة متبوعًا بديميتري سوتنيكوف ثانيًا وإدوارد نيكولييف الذي حل ثالثًا لليوم الثاني على التوالي.وتتواصل المغامرة غدًا في المرحلة الحادية عشرة التي تبدأ من الشبيطة وتنتهي في حرض، وتمتد لمسافة كلية تبلغ 744 كيلو مترًا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 379 كيلو مترًا، حيث يواصل المتسابقون التحدي في منطقة الربع الخالي قبل الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية"، التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020م، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.// انتهى //21:33ت م0206